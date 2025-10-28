Auto in fiamme in autostrada | intervengono i vigili del fuoco traffico in tilt

Paura questa mattina sull’autostrada Napoli-Pompei-Salerno per un'auto in fiamme. Il fuoco si è sprigionato dal vano motore poco dopo le 6:30, mentre la vettura procedeva in direzione Napoli, all'altezza di Torre Annunziata.Per fortuna la persona alla guida è riuscita ad abbandonare il veicolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

