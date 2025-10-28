Auto in Europa a settembre 2025 Byd supera Fiat

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la crescita dei brand cinesi in Europa trainata Byd e Mg (Saic) e dai modelli plug-in. In base ai dati Acea, l’Associazione europea dei costruttori, le vendite a settembre 2025 sono aumentate del 149 per cento raggiungendo una quota record del 7,4 per cento con quattro modelli plug-in nella classifica dei primi 10. Nello stesso mese dell’anno precedente, la quota dei brand cinesi era del 3,3 per cento. A settembre 2025, Byd ha registrato nell’Europa allargata un aumento delle vendite del 400 per cento a 24.963 unità arrivando a una quota del 2 per cento, superando Fiat (22.967 unità 1,9 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

auto in europa a settembre 2025 byd supera fiat

© Lettera43.it - Auto, in Europa a settembre 2025 Byd supera Fiat

Leggi anche questi approfondimenti

auto europa settembre 2025Mercato auto Europa a settembre 2025: +10,7%, boom ibridi - Settembre chiude con +10,7% nelle immatricolazioni europee e crescita del 25% per le elettriche. Segnala motori.quotidiano.net

auto europa settembre 2025Mercato auto Europa settembre 2025: +10% grazie alle cinesi in crescita - Le auto cinesi spingono la crescita insieme all’exploit di modelli elettrici. Da newsmondo.it

Mercato auto europeo, la ripresa accelera: a settembre +11% - Terzo mese di fila in positivo: bene tutti i maggiori mercati e i principali costruttori. Da quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Europa Settembre 2025