Auto continua a crescere l' elettrico

10.22 Nei primi nove mesi del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina registrano -18,7%, calo che porta la quota di mercato dal 34,4 al 27,7%. Il calo è maggiore per le auto diesel: -24,7% e quota di mercato 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Continua la crescita di elettriche e ibride, che hanno rispettivamente il 16,1 e il 34,7% del mercato totale Ue. In aumento anche le elettriche ibride plug-in: +6,9%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

