Auto bruciata nel parcheggio dell' ospedale spunta la pista del rogo su commissione
Fiamme alte hanno illuminato il parcheggio dell’ospedale “San Giovanni Battista” nella notte di lunedì 27 ottobre. A bruciare una berlina parcheggiata nell’area antistante l’ingresso principale del nosocomio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Accoltellato a Fiorenzuola, 32enne originario di Saronno in condizioni critiche. Aggressore trovato senza vita in auto bruciata. - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Torino: bruciata l'auto del Consolato del Marocco. In fuga un uomo incappucciato - X Vai su X
Ragazza di 14 anni muore in un incidente: il papà va da lei in ospedale e gli rubano l'auto lasciata nel parcheggio - Un dramma che ha sconvolto la comunità di Pietra de' Giorgi, paesino nel Pavese. Da leggo.it
Casarano, fiamme nel parcheggio dell’ospedale: bruciate le auto di un medico e di un oss - Dopo i roghi all’ospedale Francesco Ferrari, altri episodi a Tricase e Scorrano. Si legge su lecceprima.it
Noemi Dellabianca muore a 14 anni: rubano l'auto del papà nel parcheggio dell'ospedale - Al padre, che le è rimasto accanto in ospedale fino all'ultimo momento, hanno rubato ... Da ilmattino.it