Autista ucciso nella sassaiola dei tifosi il giorno dell’addio Al vaglio le posizioni di altri ultrà

Pistoia, 28 ottobre 2025 – Stupore misto a rabbia, nell’ambiente pistoiese, per la decisione del Viminale di vietare le trasferte dei sostenitori biancorossi fino alla fine dell’anno solare. Il provvedimento, a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dispone infatti la chiusura (fino al 31 dicembre 2025 per il Pistoia basket, fino a fine stagione per la Rsr Sebastiani Rieti), dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di biglietti per accedere agli stessi impianti sportivi nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autista ucciso nella sassaiola dei tifosi, il giorno dell’addio. Al vaglio le posizioni di altri ultrà

