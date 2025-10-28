Austria-Finlandia oggi Europei football americano 2025 | orario finale tv programma streaming
Siamo giunti all’atto conclusivo della Final Four dei Campionati Europei 2025 di football americano. Alle ore 19.00 di oggi, martedì 28 ottobre, andrà in scena l’attesissima Finale che metterà di fronte Finlandia e Austria a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion. Alle ore 15.00, invece, saranno in campo Italia e Germania per l’assegnazione del terzo e quarto posto. La Finlandia, che ha piegato gli Azzurri con il punteggio di 9-8 cercherà di fare lo sgambetto ai campioni in carica dell’Austria che, invece, hanno demolito i padroni di casa teutonici con il laconico risultato di 30-9. Nel 2023 il successo è andato all’Austria che in finale ha demolito 28-0 la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Building bridges Trough music 25 ottobre 20.30 La Fabbrica Losone @osteria_la_fabbrica Musicisti provenienti da Finlandia, Spagna, Ucraina, Cuba, India, Austria e Grecia si riuniscono al Centro Incontri Umani di Ascona. Per dieci giorni esplorano paesaggi - facebook.com Vai su Facebook
?L’Estonia riesce a entrare nella finale A per il rotto della cuffia, a sorpresa eliminate Finlandia, Canada e Austria. Alle 19 l’inizio delle dirette TV del Nazioni 2025 - X Vai su X
Austria-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario finale, tv, programma, streaming - Siamo giunti all'atto conclusivo della Final Four dei Campionati Europei 2025 di football americano. Riporta oasport.it
Italia-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario, tv, programma, streaming - Dalla giornata odierna, infatti, scatterà l'attesissima Final Four di Krefeld ... oasport.it scrive