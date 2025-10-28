Austria-Finlandia oggi Europei football americano 2025 | orario finale tv programma streaming

Siamo giunti all’atto conclusivo della Final Four dei Campionati Europei 2025 di football americano. Alle ore 19.00 di oggi, martedì 28 ottobre, andrà in scena l’attesissima Finale che metterà di fronte Finlandia e Austria a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion. Alle ore 15.00, invece, saranno in campo Italia e Germania per l’assegnazione del terzo e quarto posto. La Finlandia, che ha piegato gli Azzurri con il punteggio di 9-8 cercherà di fare lo sgambetto ai campioni in carica dell’Austria che, invece, hanno demolito i padroni di casa teutonici con il laconico risultato di 30-9. Nel 2023 il successo è andato all’Austria che in finale ha demolito 28-0 la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it

