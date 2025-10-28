Aumento di capitale di Acqualatina dopo il no del Consiglio comunale si discute ancora
La mozione c’è già, il sindaco ha già il suo mandato, la delibera è superflua; e, per salvare Acqualatina dalle sue criticità, si troveranno altri sistemi, ma non quello della cessione dei crediti per gli impianti dei Comuni. Il tempo non mancherà, perché l’assemblea dei soci del gestore del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
