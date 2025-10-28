Aumentano e allarmano i comportamenti autolesivi a partire dai giovani

Aumentano (e allarmano) i comportamenti autolesivi, a partire da quelli compiuti dai giovani, anche nel territorio lecchese. Il dato è emerso in occasione della giornata dedicata alla Conferenza annuale della salute mentale promossa da Ats Brianza in collaborazione con Asst Brianza, Asst Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

