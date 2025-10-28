Aumenta la pressione sul Venezuela L’estrema destra invoca l’invasione statunitense

Sventato un finto attacco orchestrato dalla Cia per incastrare Caracas L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Aumenta la pressione sul Venezuela. L’estrema destra invoca l’invasione statunitense

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il segretario generale della NATO: "Ora aumentare la pressione" #PutinVladimir #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Il governo annuncia il taglio dell'Irpef ma la pressione fiscale aumenta: ora è al 42,8% e a fine legislatura sarà 42,7% (+1 punto rispetto a quando Giorgia Meloni si è insediata: 41,7% nel 2022). Ai livelli massimi per l'Italia e tra i più alti d'Europa. - X Vai su X

Pressione fiscale in salita perché aumenta l’occupazione? La lettura del governo non regge - Il governo continua a ripetere che la pressione fiscale è salita nel 2024 perché è aumentata l’occupazione. ilfattoquotidiano.it scrive