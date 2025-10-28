Audi A6 Avant 2.0 Tdi alla guida di una ammiraglia tecnologica a gasolio

In cinque metri di lunghezza c’è il confine del mondo a modo suo. È cresciuta fino alle dimensioni di una ammiraglia, ma diventata anche agile tra le curve, e poi modernissima, pur senza rinunciare al gran passo di un signor motore diesel per i viaggi. Soprattutto, è ancora Avant, con quella sigla che in Audi esiste dal 1977 per raccontare cosa esiste davvero oltre la Station, con il bagagliaio che si trasforma in un design migliore. Nuova Audi A6 Avant ha già molto per salire di livello, e a questo pensa la versione V6 3.0 TFSI da 367 Cv a benzina, ma il mondo a modo suo piace meglio nel quotidiano, puntando sul motore 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

