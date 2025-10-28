Attivista aggredito dall' assessora comunale | il caso finisce sulla scrivania del ministro

L’aggressione subita dallattivista di Vitulazio Gianni Criscione finisce sul tavolo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La senatrice Susanna Camusso, commissaria provinciale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione per chiedere al capo del Viminale quali iniziative. 🔗 Leggi su Casertanews.it

