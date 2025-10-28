Attivista aggredito dall' assessora comunale | il caso finisce sulla scrivania del ministro
L’aggressione subita dall’attivista di Vitulazio Gianni Criscione finisce sul tavolo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La senatrice Susanna Camusso, commissaria provinciale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione per chiedere al capo del Viminale quali iniziative. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NOSTRO COMPAGNO AGGREDITO A ROMA DA FASCISTI SIONISTI L'amico e compagno Andrea, medico all'Istituto Spallanzani, attivista pacifista e nonviolento, tra I promotori dei Sanitari per Gaza, militante di Rifondazione Comunista ha subito un'aggressi - facebook.com Vai su Facebook
"Levati dal ca..., non devi riprendere". E i pro-Pal aggrediscono la troupe di Cartabianca - Durante la manifestazione, alcuni attivisti avrebbero circondato il giornalista Matteo Calzaretta - Da ilgiornale.it
Attivista aggredito durante una protesta contro la multinazionale Ahold Delhaize - Sotto accusa anche la banca centrale DNB, di cui il CEO dell’azienda è vicepresidente ... Scrive giornalelavoce.it