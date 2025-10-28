Atti vandalici sulle nostre due auto In altre città non ci era mai successo
Due venerdì neri. Non per una cittadina, ma per chi vorrebbe trasferirsi a Bologna da Milano. E invece, di passaggio negli appartamenti comprati, si ritrova i danni a due auto parcheggiate vicino casa, tra via del Porto e via Don Giovanni Minzoni. Nel primo caso ecco un parabrezza danneggiato e un cofano rovinato. Nel secondo invece un’intera fiancata rigata con le chiavi. "Siamo veramente preoccupati – racconta Paola Bernetti –. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, mentre qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici, sempre di venerdì notte, sia alla mia vettura che a quella di mio figlio, pur essendo macchine normali e non certo prestigiose", prosegue la signora nel racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
