Attacco informatico al Comune quale risultato dalla verifica nel dark web? Nessun dato personale rubato ai forlivesi

Forlitoday.it | 28 ott 2025

Non ci sono stati dati dei forlivesi rubati dagli hacker nel corso del recente attacco informatico che ha messo ko i servizi digitali del Comune di Forlì lo scorso 23 settembre, con i disservizi che si sono poi prolungati nei giorni successivi. Lo conferma anche la verifica fatta nel dark web da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

