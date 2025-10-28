Attacco informatico al Comune quale risultato dalla verifica nel dark web? Nessun dato personale rubato ai forlivesi
Non ci sono stati dati dei forlivesi rubati dagli hacker nel corso del recente attacco informatico che ha messo ko i servizi digitali del Comune di Forlì lo scorso 23 settembre, con i disservizi che si sono poi prolungati nei giorni successivi. Lo conferma anche la verifica fatta nel dark web da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
