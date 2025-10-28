Atp Parigi Sinner debutta contro Bergs | quando orario e dove vederla
La caccia di Jannik Sinner al numero uno del ranking passa dal Masters 1000 di Parigi. L’altoatesino, che con la vittoria sul cemento di Vienna ha accorciato in classifica su Carlos Alcaraz, rilancia la sfida allo spagnolo per tornare sul trono del tennis: i due si potranno incrociare solamente in finale (sarebbe la settima di fila fra 2024 e 2025), in quanto prime teste di serie del tabellone. Il cammino transalpino dell’azzurro inizierà mercoledì 29 ottobre alla Defense Arena contro il belga Zizou Bergs, mai affrontato finora in carriera. In palio un posto contro uno fra Miomir Kecmanovic e Francisco Cerundolo agli ottavi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
