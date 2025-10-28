Atp Parigi Sinner debutta contro Bergs | quando orario e dove vederla

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La caccia di Jannik Sinner al numero uno del ranking passa dal Masters 1000 di Parigi. L’altoatesino, che con la vittoria sul cemento di Vienna ha accorciato in classifica su Carlos Alcaraz, rilancia la sfida allo spagnolo per tornare sul trono del tennis: i due si potranno incrociare solamente in finale (sarebbe la settima di fila fra 2024 e 2025), in quanto prime teste di serie del tabellone. Il cammino transalpino dell’azzurro inizierà mercoledì 29 ottobre alla Defense Arena contro il belga Zizou Bergs, mai affrontato finora in carriera. In palio un posto contro uno fra Miomir Kecmanovic e Francisco Cerundolo agli ottavi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

atp parigi sinner debutta contro bergs quando orario e dove vederla

© Lettera43.it - Atp Parigi, Sinner debutta contro Bergs: quando, orario e dove vederla

Approfondisci con queste news

atp parigi sinner debuttaAtp Parigi, Sinner debutta contro Bergs: quando, orario e dove vederla - L’altoatesino, che con la vittoria sul cemento di Vienna ha accorciato in classifica su Carlos Alcaraz, rilancia ... Segnala msn.com

atp parigi sinner debuttaSinner-Bergs all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs, n. Da sport.sky.it

atp parigi sinner debuttaSinner, primo allenamento all'Atp Parigi in vista del debutto. VIDEO - Jannik Sinner ha svolto il primo allenamento a Parigi: sul Campo Centrale del nuovo impianto de La Defense, il n°2 del mondo fresco del titolo conquistato a Vienna, è sceso in campo con il russo Karen ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Parigi Sinner Debutta