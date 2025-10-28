Atp Parigi-Bercy 2025 Cobolli in campo contro Shelton | dove vederla e il programma del 28 ottobre
L’ultimo Masters 1000 della stagione di tennis Atp entra nel vivo con una giornata ricca di partite di alto livello martedì 28 ottobre 2025. Tra i protagonisti della seconda giornata del torneo di Parigi-Bercy c’è Flavio Cobolli, unico italiano in campo oggi, che affronterà lo statunitense Ben Shelton in un match di secondo turno che promette grande spettacolo. Il tennista romano arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo l’ esordio dominante contro il ceco Tomas Machac. BONJOUR, PARIS? Nel pomeriggio ci aspetta un super match al Masters 1000 francese. Flavio Cobolli affronta Ben Shelton!? Ci sono gli ottavi in palio!? Esordio invece per i nostri campioni del doppio Bolelli-Vavassori! Siamo con voiiiiiiiiiiiii? #ItaliaTeam . 🔗 Leggi su Lapresse.it
