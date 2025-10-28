ATP Parigi 2025 Alcaraz fa il suo esordio Cobolli sfida Shelton per gli ottavi
Sarà soprattutto la giornata di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo fa il suo esordio nel torneo, affrontando il britannico Cameron Norrie nel match che apre il programma serale. Il numero uno del mondo è in vantaggio per 5-2 nei precedenti, compreso l’ultimo sull’erba di Wimbledon con una comodissima vittoria in tre set dello spagnolo. Un Alcaraz che dovrebbe tranquillamente prenotare un posto negli ottavi, con il nome del futuro avversario ancora molto lontano dall’essere conosciuto. Infatti in quello spicchio di tabellone al secondo turno c’è già il francese Arthur Rinderknech, che sogna di ritrovarsi nuovamente contro al cugino Valentin Vacherot dopo la memorabile finale di Shanghai, ma il tennista monegasco deve prima superare oggi un durissimo primo turno da sfavorito contro il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero quindici. 🔗 Leggi su Oasport.it
