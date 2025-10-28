Atp Parigi 2025 Alcaraz eliminato al secondo turno da Norrie

Sorpresa al ‘Rolex Paris Masters’, ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre. Il numero uno Carlos Alcaraz è stato eliminato al secondo turno battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dal britannico Cameron Norrie dopo 2h25? di gioco. In virtù di questo risultato Jannik Sinner potrà tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo in caso di vittoria del torneo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

