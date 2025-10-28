ATP Finals presentato il calendario di eventi per l’edizione 2025
Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere, per il quinto anno consecutivo, le Nitto ATP Finals, l’evento sportivo internazionale organizzato da FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e ATP (Associazione Tennisti Professionisti). Dal 9 al 16 novembre 2025, i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica PIF ATP Race to Turin, si sfideranno all’Inalpi Arena per conquistare il titolo più prestigioso della stagione. Ancora una volta, il capoluogo piemontese si trasformerà nella capitale mondiale del tennis, attirando migliaia di appassionati e visitatori. Le Nitto ATP Finals saranno una grande festa di sport e anche un’occasione unica per valorizzare le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche di Torino e del Piemonte. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
