Atp Finals ecco anche Bolelli e Vavassori | sarà di nuovo en plein nessuno come l' Italia

La coppia azzurra si aggiunge a Sinner (aspettando Musetti) nel singolare maschile e a Paolini, presente nel singolare femminile e nel doppio con Sara Errani. Decisivo, per Bolelli-Vavassori, il successo di Darderi e Cerundolo su Harrison e King nel Masters 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Finals, ecco anche Bolelli e Vavassori: sarà di nuovo en plein, nessuno come l'Italia

