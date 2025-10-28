Atp Finals a Torino altri 5 anni? Ecco perché si può
Le Atp Finals a Torino per altri cinque anni? Stefano Lo Russo e Alberto Cirio ci credono. Il cosiddetto ‘torneo dei maestri’ vede in gara i migliori otto giocatori della stagione. Il capoluogo piemontese lo ospiterà sicuramente fino al 2026, ma la speranza è di ottenere una conferma dall’Atp attualmente guidata dall’italiano Andrea Gaudenzi. Lo Russo: “Giochiamo per vincere questa partita”. “Noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per tenere le Atp Finals per altri cinque anni, siamo coscienti della grande concorrenza internazionale però noi dobbiamo provarci. Lo spirito con cui abbiamo giocato questa partita è giocare per vincere, proveremo a farlo fino all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
