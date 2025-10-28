ATP Finals 2025 Bolelli-Vavassori staccano il pass per la qualificazione

Parigi, 28 ottobre 2025 – L’Italia fa il pieno. Per le prossime e imminenti ATP Finals, dei tornei individuali e in coppia in programma, anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano alla competizione, che si svolgerà dal 9 al 16 novembre a Torino, tentando ancora una volta di scrivere la storia. Gli Azzurri hanno esordito con una vittoria al Masters 1000 di Parigi, in svolgimento in questi giorni, e hanno vinto con la coppia avversaria formata da GonzalezPel (6-2, 6-4) ed è dunque arrivata la qualificazione. La vittoria di oggi proietta la coppia tricolore agli ottavi di finale. Affronteranno Erler-Galloway. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

