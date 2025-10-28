C’è il fattore D dietro la nascita della più potente e duratura casa discografica del mondo. D sta per dentista, un odontoiatra illuminato e rapito dalla musica che negli ultimi mesi del 1947 decide di prestare diecimila dollari a Ahmet Ertegun, il figlio dell’ambasciatore turco negli Stati Uniti, inguaribile appassionato di musica e collezionista seriale di vinili insieme al fratello Nesushi. A loro si unisce Herb Abramson, che nel 1946 aveva fondato la minuscola Jubilee Records. Quando nel gennaio del 1948 un trafiletto del magazine Billboard annuncia la nascita dell’etichetta, l’Atlantic è un vaso d’argilla tra i giganti della discografia d’allora. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Atlantic Records: 75 anni di successi immortali