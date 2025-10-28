Bergamo. Flashback: nella stagione 202324, verso la fine di novembre, l’ Atalanta affrontava un momento di difficoltà non irrilevante. Quattro partite senza vittorie in campionato, appena un paio di punti raccolti, la pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino guidato da Ivan Juric. Poi a Bergamo arriva il Milan e cambia tutto: 3-2, doppietta di Lookman e poi nel recupero quel colpo di tacco di Luis Muriel sotto la Nord che cambia le sorti di una stagione che sarebbe finita con il trionfo di Dublino. Le similitudini con l’oggi non mancano, a partire dal fatto che anche in questo caso la vittoria manca da quattro turni, il momento mentalmente non è il massimo e a Bergamo martedì 28 ottobre l’occasione per rialzare la testa è proprio ancora contro il Milan. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, una grande notte contro il Milan per vincere l'X-factor