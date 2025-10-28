Atalanta-Milan torna in squadra Kolasinac Ecco i convocati del match

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Kolasinac, lo scorso 13 aprile, nel finale del primo tempo in casa col Bologna, aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta milan torna in squadra kolasinac ecco i convocati del match

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Milan, torna in squadra Kolasinac. Ecco i convocati del match

