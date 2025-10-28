ATALANTA-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

È finita Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i nerazzurri di Ivan Juri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ATALANTA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

