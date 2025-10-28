Atalanta-Milan Tare | Non ci aspettavamo che si infortunassero sei giocatori Sul mercato…

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Igli Tare, dirigente rossonero, ai microfoni di 'DAZN' prima di Atalanta-Milan: gli infortuni e il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan tare non ci aspettavamo che si infortunassero sei giocatori sul mercato8230

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Tare: “Non ci aspettavamo che si infortunassero sei giocatori. Sul mercato…”

Argomenti simili trattati di recente

atalanta milan tare aspettavamoAtalanta Milan, Tare: «Le valutazioni sul calciomercato saranno fatte a dicembre. A Gimenez consiglio una cosa» - Atalanta Milan, Tare ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida in programma a Bergamo. Si legge su calcionews24.com

Milan, Tare: “Nkunku lo seguivamo da tempo. Akanji? Ha le qualità per giocare con noi” - Il Milan è pronto ad affrontare il Lecce allo stadio Via Del Mare: i rossoneri, a partire dalle 20:45, sfideranno i giallorossi nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Segnala gianlucadimarzio.com

Caos Milan, Tare nella bufera: “Licenziamento” - Il club rossonero, al netto della convincente vittoria al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco, ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Tare Aspettavamo