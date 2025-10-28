Atalanta-Milan Tare | Abbiamo iniziato con entusiasmo Gimenez? Deve stare sereno

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan tare abbiamo iniziato con entusiasmo gimenez deve stare sereno

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Tare: “Abbiamo iniziato con entusiasmo. Gimenez? Deve stare sereno”

Approfondisci con queste news

atalanta milan tare abbiamoMilan, Tare: “6 giocatori infortunati durante la sosta nazionali, non una cosa da tutti giorni” - Il direttore sportivo del Milan ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida del New Balance Stadium di Bergamo contro l'Atalanta ... Lo riporta msn.com

atalanta milan tare abbiamoTare a DAZN: "Non era previsto che in una sosta di nazionale si infortunassero sei giocatori..." - Queste le parole del DS rossonero: Intorno alla squadra c’è una bella atmosfera, con il pubblico che è con ... milannews.it scrive

atalanta milan tare abbiamoSerie A: in campo alle 20,45 Atalanta-Milan DIRETTA - 2 contro il Pisa nell'ultima partita di Serie A, portando la serie di imbattibilità a 7 gare (V5 N2 P0). Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Tare Abbiamo