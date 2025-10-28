Atalanta Milan Percassi | Meritavamo di più in termini di punti Ma abbiamo fiducia nel lavoro di Juric Dobbiamo continuare a lavorare

Atalanta Milan, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida di questa sera contro i rossoneri. Le sue parole. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Milan Luca Percassi, ad della Dea, ha parlato ai microfoni di Dazn. UN GRANDE MILAN CON UN GRANDE ALLENATORE – «Per le occasioni prodotte avremmo meritato

