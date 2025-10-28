Atalanta-Milan le formazioni ufficiali | Pasalic dietro al tandem CdK-Lookman
Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, 0-0 dopo i primi 45': azzurri decisi a conservare la vetta Alle 20.45 Atalanta-Milan Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-nona-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornam - facebook.com Vai su Facebook
acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X
Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali. Allegri punta su Gimenez accanto a Leao. La scelta di Juric su Carnesecchi - Milan, le formazioni ufficiali, nona giornata serie A: Allegri punta su Gimenez accanto a Leao. Lo riporta sport.virgilio.it
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan (Serie A) - La New Balance Arena sarà la sede dell'anticipo serale del turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. Da 90min.com
Atalanta – Milan: ecco le formazioni ufficiali - Milan formazioni ufficiali: ecco le scelte di Juric e Allegri per la nona giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it