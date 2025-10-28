Atalanta-Milan le formazioni ufficiali | Pasalic dietro al tandem CdK-Lookman

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

atalanta milan le formazioni ufficiali pasalic dietro al tandem cdk lookman

© Bergamonews.it - Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: Pasalic dietro al tandem CdK-Lookman

Argomenti simili trattati di recente

atalanta milan formazioni ufficialiAtalanta-Milan: le formazioni ufficiali. Allegri punta su Gimenez accanto a Leao. La scelta di Juric su Carnesecchi - Milan, le formazioni ufficiali, nona giornata serie A: Allegri punta su Gimenez accanto a Leao. Lo riporta sport.virgilio.it

atalanta milan formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Atalanta-Milan (Serie A) - La New Balance Arena sarà la sede dell'anticipo serale del turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. Da 90min.com

AtalantaMilan: ecco le formazioni ufficiali - Milan formazioni ufficiali: ecco le scelte di Juric e Allegri per la nona giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Formazioni Ufficiali