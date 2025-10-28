Atalanta Milan le formazioni ufficiali | Allegri si affida a Gimenez e Leao Juric rinuncia alla punta di peso Le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20 | 45

Atalanta Milan, le formazioni ufficiali. Le scelte dei due tecnici per la seconda sfida del turno infrasettimanale. Non mancano le sorprese. Sono ufficiali le scelte di Juric e Allegri per la sfida delle 20.45 fra Atalanta e Milan. Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

