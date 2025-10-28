Atalanta-Milan | Juric punta su De Ketelaere e Lookman Allegri conferma Leao-Gimenez

Bergamo, 28 ottobre 2025 – I pareggi ottenuti contro le neopromosse Cremonese e Pisa hanno lasciato un po’ di amaro in bocca e tanta voglia di immediato riscatto in Atalanta e Milan che questa sera alle 20.45 (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN), si ritroveranno di fronte alla New Balance Arena nell’anticipo di lusso del nono turno del campionato di Serie A. Punta tutto sulla ricerca di una maggior concretezza sotto porta il tecnico della Dea Ivan Juric nella conferenza della vigilia: “In queste gare ho visto un’Atalanta che ha saputo creare tante occasioni ma non le ha concretizzate tutte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Milan: Juric punta su De Ketelaere e Lookman. Allegri conferma Leao-Gimenez

