Atalanta-Milan finisce 1-1 | Lookman torna al gol Ricci illude i rossoneri
Atalanta-Milan 1-1 Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' pt Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Pasalic (37' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic), Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 23 Kolasinac, 40 Obric, 59 Zalewski, 7 K. Sulemana, 70 Maldini, 9 Scamacca, 90 Krstovic). All.: Juric. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LOOKMAN RISPONDE A RICCI Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan. Ad aprire le danze ci pensa Samuele Ricci, primo gol con la maglia rossonera, al 4' con un tiro al limite dell'area. Al 35' arriva la risposta della Dea: Pasalic imbuca in area per il nig - facebook.com Vai su Facebook
L ookman risponde a Ricci, altro pareggio per Atalanta e Milan: finisce 1-1?Le pagelle: Maignan manona - X Vai su X
Anticipo Serie A, Atalanta-Milan 1-1 - Finisce in parità l'anticipo della nona giornata tra l'Atalanta e il Milan alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Secondo rainews.it
Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol - I rossoneri passano avanti con l'ex Toro dopo appena 4 minuti, poi il nigeriano ritrova la rete dopo oltre cinque mesi e regala l'ennesimo pareggio a Juric ... tuttosport.com scrive
Serie A, Atalanta-Milan finisce pari: Napoli di misura a Lecce - La nona giornata della Serie A si è aperta in questo martedì 28 ottobre con due anticipi: Atalanta- Lo riporta sportnotizie24.com