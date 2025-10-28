Atalanta-Milan finisce 1-1 | Lookman torna al gol Ricci illude i rossoneri

Feedpress.me | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Milan 1-1  Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' pt Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Pasalic (37' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic), Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 23 Kolasinac, 40 Obric, 59 Zalewski, 7 K. Sulemana, 70 Maldini, 9 Scamacca, 90 Krstovic). All.: Juric. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

atalanta milan finisce 1 1 lookman torna al gol ricci illude i rossoneri

© Feedpress.me - Atalanta-Milan finisce 1-1: Lookman torna al gol, Ricci illude i rossoneri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atalanta milan finisce 1Anticipo Serie A, Atalanta-Milan 1-1 - Finisce in parità l'anticipo della nona giornata tra l'Atalanta e il Milan alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Secondo rainews.it

atalanta milan finisce 1Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol - I rossoneri passano avanti con l'ex Toro dopo appena 4 minuti, poi il nigeriano ritrova la rete dopo oltre cinque mesi e regala l'ennesimo pareggio a Juric ... tuttosport.com scrive

atalanta milan finisce 1Serie A, Atalanta-Milan finisce pari: Napoli di misura a Lecce - La nona giornata della Serie A si è aperta in questo martedì 28 ottobre con due anticipi: Atalanta- Lo riporta sportnotizie24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Finisce 1