Atalanta-Milan ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Milan, nona giornata del campionato di Serie A 2025-26. L'allenatore della Dea Juric ha diramato i convocati della squadra. Ecco il comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan ecco i convocati ufficiali di juric per la partita

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atalanta milan convocati ufficialiAtalanta, i convocati per il Milan: c'è Kolasinac - C'è un rientro in difesa per Juric: Kolasinac è tra i convocati per la prima volta in stagione dopo l'i ... Riporta msn.com

atalanta milan convocati ufficialiPoche ore ad Atalanta-Milan: ecco i convocati nerazzurri - Manca sempre meno al big match che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Milan alle 20:45, una partita delicata per entrambe le squadre che vengono da due pareggi ... Si legge su milannews.it

atalanta milan convocati ufficialiAtalanta-Milan: i convocati di Juric - Milan, gara della 9ª giornata della Serie A in programma alle ore 20. Da calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Convocati Ufficiali