Atalanta-Milan ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita
Atalanta-Milan, nona giornata del campionato di Serie A 2025-26. L'allenatore della Dea Juric ha diramato i convocati della squadra. Ecco il comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mentre si avvicina il fischio d'inizio di Atalanta-Milan, il tecnico orobico Ivan Juric ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per il match in programma questa sera! Torna Kolasinac - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Atalanta- $Milan - X Vai su X
Atalanta, i convocati per il Milan: c'è Kolasinac - C'è un rientro in difesa per Juric: Kolasinac è tra i convocati per la prima volta in stagione dopo l'i ... Riporta msn.com
Poche ore ad Atalanta-Milan: ecco i convocati nerazzurri - Manca sempre meno al big match che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Milan alle 20:45, una partita delicata per entrambe le squadre che vengono da due pareggi ... Si legge su milannews.it
Atalanta-Milan: i convocati di Juric - Milan, gara della 9ª giornata della Serie A in programma alle ore 20. Da calcioatalanta.it