Atalanta-Milan Brescianini | Loro dietro si chiudono dobbiamo trovare gli spazi giusti
Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45’: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook
acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X
Brescianini all'intervallo: "Loro si chiudono, magari vogliono ripartire... Noi dobbiamo essere bravi a trovare spazi" - Marco Brescianini ha parlato a DAZN all’intervallo di Atalanta- Si legge su milannews.it
Atalanta-Milan, il risultato in diretta LIVE - L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2- Segnala sport.sky.it
Atalanta-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ricci porta subito in vantaggio i rossoneri - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it