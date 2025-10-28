Atalanta-Milan Allegri ritrova Loftus-Cheek | rientro importante in vista della sfida di Bergamo Ricci si gioca il futuro azzurro

Il Milan arriva a Bergamo con la fiducia di chi non perde da otto partite, ma anche con la consapevolezza di dover ancora convivere con un’infermeria affollata. In un momento cruciale della stagione, Massimiliano Allegri può però accogliere una buona notizia: Ruben Loftus-Cheek è finalmente tornato a disposizione. Come riportato da Tuttosport, l’inglese ha smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto fermo nelle ultime settimane e sarà parte della lista dei convocati per la delicata trasferta contro l’ Atalanta. Un rientro che restituisce esperienza, fisicità e soluzioni tattiche preziose al tecnico rossonero, anche se la gestione del suo minutaggio sarà prudente. 🔗 Leggi su Milanzone.it

