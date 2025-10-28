Atalanta Milan Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea | arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta Milan, Allegri ritrova fiducia: dallinfermeria arrivano segnali positivi in vista della sfida con la Dea. Le ultimissime Il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare arriva a Bergamo con un doppio volto: da un lato la striscia positiva di otto gare senza sconfitte che certifica la solidità del gruppo, dall’altro l’emergenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta milan allegri pu242 sorridere in vista della sfida contro la dea arrivano buone notizie dall8217infermeria tutti gli aggiornamenti

© Calcionews24.com - Atalanta Milan, Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea: arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti

Approfondisci con queste news

atalanta milan allegri pu242Atalanta-Milan: le probabili scelte di Allegri e Juric - Milan per la nona giornata di Serie A: le ultime novità sulle possibili scelte di Allegri e Juric. Da ilmilanista.it

atalanta milan allegri pu242Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: “Leao deve essere più decisivo, Nkunku sta migliorando” - Sul fronte individuale, Allegri ha lodato il miglioramento di Nkunku, che sta dimostrando di crescere fisicamente e mentalmente. Riporta calcioatalanta.it

atalanta milan allegri pu242AtalantaMilan, Juric avvisa Allegri: parole chiare! - Il tecnico della Dea ha fatto una prima analisi sul match di martedì contro il diavolo: messaggio netto rivolto al tecnico rossonero. Riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Allegri Pu242