Atalanta-Milan 1-1 | pareggio orobico con il solito Lookman | Serie A News
Ademola Lookman sigla il pareggio dei nerazzurri in Atalanta-Milan della 'New Balance Arena': bella botta di sinistro sotto la traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, in campo Atalanta-Milan: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campion - facebook.com Vai su Facebook
acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X
LIVE Atalanta-Milan 1-1 Serie A 2025/2026: Atalanta-Milan 1-1 Lookman - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
Serie A, Atalanta-Milan 1-1 al 35': rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla vetta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Da msn.com
Atalanta-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ricci porta subito in vantaggio i rossoneri - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it