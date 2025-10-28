Atalanta-Milan 1-1 | pareggio orobico con il solito Lookman | Serie A News

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ademola Lookman sigla il pareggio dei nerazzurri in Atalanta-Milan della 'New Balance Arena': bella botta di sinistro sotto la traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan 1 1 pareggio orobico con il solito lookman serie a news

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan 1-1: pareggio orobico con il solito Lookman | Serie A News

Atalanta-Milan 1-1 Lookman

Serie A, Atalanta-Milan 1-1 al 35': rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla vetta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

Atalanta-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ricci porta subito in vantaggio i rossoneri

