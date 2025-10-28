Atalanta Milan 1-1 Juric e Lookman fermano Allegri | ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida della 9^ giornata di Serie A 202526. Frenata del Milan nella corsa Scudetto. Nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A, i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri non vanno oltre l’1-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Ivan Juric. Per il Diavolo si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello a sorpresa ottenuto contro il Pisa nell’ultimo turno. La partita si sblocca nel primo tempo con un bel gol da fuori area del centrocampista rossonero Samuele Ricci. Nella ripresa, però, arriva la reazione della Dea, che trova il pareggio con l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, giocatore a lungo inseguito dalla dirigenza della Beneamata nella scorsa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
