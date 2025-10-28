Atalanta-Milan 1-1 45? | un lampo poi il dominio orobico | Serie A News

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito il primo tempo di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco alla 'New Balance Arena' tra i nerazzurri di Ivan Juri? e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan 1 1 45 un lampo poi il dominio orobico serie a news

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan 1-1 (45?): un lampo, poi il dominio orobico | Serie A News

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta milan 1 1LIVE Atalanta-Milan 1-1 Serie A 2025/2026: Atalanta-Milan 1-1 Primo Tempo - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

atalanta milan 1 1Serie A, Atalanta-Milan 1-1 al 35': rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla vetta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Secondo msn.com

atalanta milan 1 1Pagina 1 | Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan 1 1