Atalanta-Milan 0-1 Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Ricci porta in vantaggio il Milan in casa dell'Atalanta dopo appena 4' di gioco: destro al volo da fuori sugli sviluppi di un angolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan 0 1 ricci sblocca subito il risultato serie a news

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan 0-1, Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News

Approfondisci con queste news

atalanta milan 0 1LIVE Atalanta-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Gol Di Ricci Spacca Atalanta-Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

atalanta milan 0 1Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il Milan vuole riprendere la rincorsa al primo posto in classifica e affronta una trasferta complicata, a Bergamo, contro l'Atalanta. Scrive sport.sky.it

atalanta milan 0 1Atalanta-Milan (0-0): inizia la partita... - Le squadre sono schierate in campo, manca davvero poco al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri: l'Atalanta giocherà ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan 0 1