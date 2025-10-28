Atalanta-Milan 0-1 Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News
Samuele Ricci porta in vantaggio il Milan in casa dell'Atalanta dopo appena 4' di gioco: destro al volo da fuori sugli sviluppi di un angolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, in campo Atalanta-Milan: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva.
Atalanta-Milan, una serata importante
LIVE Atalanta-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Gol Di Ricci Spacca Atalanta-Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.
Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il Milan vuole riprendere la rincorsa al primo posto in classifica e affronta una trasferta complicata, a Bergamo, contro l'Atalanta.
Atalanta-Milan (0-0): inizia la partita... - Le squadre sono schierate in campo, manca davvero poco al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri: l'Atalanta giocherà ...