Atalanta e Milan pareggiano 1-1

Atalanta e Milan hanno pareggiato 1-1 a Bergamo nella gara valida per la nona giornata di serie A. Rossoneri in vantaggio con Ricci al 4?, pareggio di Lookman al 35?. Il Diavolo sale a 18 punti e raggiunge la Roma, La Dea va a 13 punti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atalanta e Milan pareggiano 1-1

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45’: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook

acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Da sport.sky.it

Atalanta – Milan 1-1 cronaca e highlights: pareggite della Dea, il Diavolo non si sveglia! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Ricci la sblocca subito ma Lookman torna al gol poi governa la confusione. Scrive generationsport.it

Atalanta e Milan non si fanno male: a Bergamo la gara finisce 1-1 - 1 alla New Balance Arena di Bergamo nel secondo anticipo della 9a giornata di Serie A. Da firenzeviola.it