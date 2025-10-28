Atalanta e Milan pareggiano 1-1

  Atalanta e Milan hanno pareggiato 1-1 a Bergamo nella gara valida per la nona giornata di serie A. Rossoneri in vantaggio con Ricci al 4?, pareggio di Lookman al 35?. Il Diavolo sale a 18 punti e raggiunge la Roma, La Dea va a 13 punti.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

