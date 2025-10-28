Atac e la collaborazione social con Welcome to Favelas tra video razzisti e comunicazioni istituzionali di Roma Capitale

La pagina Welcome To Favelas, sempre più vicina alla propaganda dell’estrema destra, ha da poco ospitato a Roma l’eurodeputato di AfD Petr Bystron in un video girato alla Stazione Termini. Nonostante la natura controversa del canale, Atac continua a taggare il profilo ufficiale della pagina nelle proprie storie Instagram. “Inopportuno per un’azienda pubblica che rappresenta Roma Capitale”, commenta il consigliere PD Giovanni Zannola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

