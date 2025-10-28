Assoprovider entra in Elfa l’alleanza europea che riunisce 800 operatori indipendenti

Assoprovider è la prima associazione italiana ad entrare in Elfa. Acronimo di European Local Fibre Alliance, Elfa è la rete europea che rappresenta gli operatori indipendenti delle telecomunicazioni e della connettività digitale. Con questa adesione, Assoprovider entra a far parte di un’alleanza che riunisce circa 800 operatori alternativi in tutta Europa, rafforzando la collaborazione tra le realtà che lavorano per una connettività più equa, aperta e sostenibile. Più rappresentanza agli operatori indipendenti in Europa. “L’ingresso in Elfa – spiega Antonella Oliviero, presidente di Assoprovider – è un passo importante per dare più forza e rappresentanza agli operatori indipendenti italiani nelle sedi europee dove si definiscono le regole della connettività e della libertà digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

