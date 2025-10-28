Assoluzione per tutti Caso mascherine anti-Covid dalla Cina | il giudice sconfessa il pm

La storia si chiude con un’assoluzione plenaria. Con gli imputati, commossi, che non parlano, e coi loro famigliari che invece esultano. Il giudice dell’udienza preliminare di Forlì, Ilaria Rosati, assolve i tre imputati rimasti in gioco nella trama giudiziaria delle mascherine anti-Covid dopo il patteggiamento (due anni di pena) di colui che per la procura di Forlì sarebbe stato il regista dell’operazione, Gianluca Pini, ex deputato della Lega, che era accusato di corruzione. Per la pubblica accusa, Pini avrebbe architettato, nel 2020, all’apice della pandemia, la transumanza dalla Cina a Forlì di 4 milioni di mascherine, per un costo di 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

