Assolto dall’accusa di associazione a delinquere l’ultimo verdetto | Era un ‘semplice’ pusher

NARDO' - Non regge l’accusa di associazione a delinquere, ma solo quella di cessione di droga. Si chiude così la vicenda giudiziaria di Giulio Falconieri, 36enne neretino. Ieri la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Lecce, composta dal presidente Carlo Errico e dai colleghi Domenico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

