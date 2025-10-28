Associazione Vie e Cammini di Francesco firmato a Roma l’atto di costituzione

Roma, 28 ottobre 2025 – Si è tenuta oggi, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la sottoscrizione dell'Atto di costituzione dell'Associazione « Vie e Cammini di Francesco ». Hanno preso parte, spiegano da Palazzo Chigi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, i presidenti della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Umbria, Stefania Proietti, Lazio, Francesco Rocca; per la Regione Marche, ha firmato Daniela Tisi, dirigente delegata del presidente Francesco Acquaroli. Presenti il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni, e altre autorità istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Associazione «Vie e Cammini di Francesco», firmato a Roma l’atto di costituzione

