Folla di divise, autorità e cittadini per l’inaugurazone e l’intitolazione della nuova sede cassanese dell’ Associazione Nazionale Carabinieri: porterà per sempre il nome dell’appuntato Giuseppe Bommarito, Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, ucciso in un attentato mafioso del 13 giugno 1983 a Palermo, in cui persero la vita anche il capitano Mario D’Aleo e l’appuntato Pietro Morici. Vittime di una delle stragi di Cosa nostra che hanno insanguinato l’Italia. Cerimonia e intitolazione in più fasi. Prima il ritrovo alla tenenza cassanese, dove, alla presenza di una foltissima rappresentanza dell’Arma oltre che dei familiari di Bommarito, è stata deposta una corona d’alloro alla memoria dell’appuntato assassinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Associazione carabinieri. La nuova sede a Cassano