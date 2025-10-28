Assistenti per i disabili nelle scuole assegnati oltre 1.900 incarichi | ma restano scoperti quasi 400 alunni

Una graduatoria esaurita e altre due che continuano a scorrere. All'assessorato all'Istruzione del Comune, in via Notarbartolo, prosegue, per la terza settimana di fila, la ricerca di assistenti per i disabili nelle scuole. A oggi l'Amministrazione ha assegnato oltre 1.950 incarichi, ma gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Molti assistenti per i disabili nelle scuole rinunciano, il Comune prova a convincerli: "I pagamenti saranno celeri" https://ift.tt/6GRmAJh - X Vai su X

Anche a Salemi protestano i genitori dei bimbi disabili: “Mancano assistenti e operatori” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Alla Fondazione Clerici il corso per assistenti degli studenti disabili - Alla Fondazione Clerici di Mortara (nella foto) parte un nuovo corso professionale dedicato alla formazione di Assistenti per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni e degli studenti con ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Scuola disabili. Gli assistenti alla autonomia e comunicazione degli alunni disabili chiedono tutele - La FIRST chiede tutele per i 50mila assistenti che si occupano di favorire l’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità nelle scuole Quando dici “scuola e disabilità” il primo ... Si legge su disabili.com

Molti assistenti per i disabili nelle scuole rinunciano, il Comune prova a convincerli: “I pagamenti saranno celeri” - Il Comune si impegna ad accelerare i pagamenti per gli Asacom, assistenti specialistici e alla comunicazione, per gli alunni disabili. Come scrive mondopalermo.it