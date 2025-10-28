Assistenti arbitrali anche in Seconda categoria la proposta dell’Asd Real Spartacus

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dei gravi errori arbitrali avvenuti nella partita Real Teverola 81-Real Spartacus ai danni della squadra ospite, l’Asd Real Spartacus, mettendo come sempre al primo posto il rispetto verso avversari e direttori di gara, comunica di aver inviato agli organi competenti – FIGC e AIA – una proposta finalizzata all’ottenimento, anche nel campionato di Seconda Categoria, della terna arbitrale. “Riteniamo inaccettabile, in un campionato in cui le società investono ingenti risorse e mezzi, non prevedere, anche a fronte di un ulteriore esborso da parte delle società, la direzione delle gare affidata non più solo all’arbitro ma ad una terna arbitrale che possa garantire una maggiore attenzione agli episodi che avvengono durante le partite e una piena collaborazione nelle decisioni da assumere in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assistenti arbitrali anche in Seconda categoria, la proposta dell’Asd Real Spartacus

