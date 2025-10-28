Assifero 2025 a Napoli la tre giorni della filantropia italiana | Ecco le linee guida contro la violenza sulle donne
Da domani, mercoledì 28 a venerdì 31 ottobre tre impegni a Napoli per Assifero, l’Associazione delle fondazioni e degli enti filantropici italiani. La tre-giorni sarà l’occasione per illustrare la crescita di Assifero e il suo valore strategico nello sviluppo della filantropia italiana; Assifero vuole inoltre accendere i riflettori su alcune delle realtà più dinamiche e innovative nel supportare processi sociali di sviluppo sostenibile in territori complessi. Il primo appuntamento è con il Simposio delle Fondazioni di Famiglia, che si terrà il 29 ottobre nella sede della Fondazione Grimaldi Ente Filantropico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
