Assifero 2025 a Napoli la tre giorni della filantropia italiana | Ecco le linee guida contro la violenza sulle donne

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, mercoledì 28 a venerdì 31 ottobre tre impegni a Napoli per Assifero, l’Associazione delle fondazioni e degli enti filantropici italiani. La tre-giorni sarà l’occasione per illustrare la crescita di Assifero e il suo valore strategico nello sviluppo della filantropia italiana; Assifero vuole inoltre accendere i riflettori su alcune delle realtà più dinamiche e innovative nel supportare processi sociali di sviluppo sostenibile in territori complessi. Il primo appuntamento è con il   Simposio delle Fondazioni di Famiglia,  che si terrà il 29 ottobre nella sede della    Fondazione Grimaldi Ente Filantropico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

assifero 2025 napoli treFilantropia generativa, a Napoli 3 giorni tra cambiamento e comunità - Dal 29 al 31 ottobre Assifero si riunisce a Napoli per il simposio delle fondazioni di famiglia e per la conferenza nazionale delle fondazioni di comunità, dove presenta il nuovo documento di linee gu ... Scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Assifero 2025 Napoli Tre